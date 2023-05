Transport publiczny w Londynie. To musisz wiedzieć przed podróżą do stolicy Wielkiej Brytanii. Jaki środek transportu wybrać?

Jak się poruszać po Londynie?

Transport w Londynie to przede wszystkim metro i autobusy. Każdy z tych środków transportu ma swoje wady i zalety, ale z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że są one bardzo wygodne i oferują dobre połączenia.

Środki transportu miejskiego w Londynie

W Londynie można korzystać z metra, autobusów, kolejek miejskich oraz łodzi. Metro to jedno z najbardziej popularnych środków transportu w mieście. Jest szybkie, często kursuje i dociera do większości obszarów. Autobusy to kolejna popularna forma transportu, a także jedna z najtańszych. Są one idealne do przemieszczania się po mieście. Koleje miejskie (Overground) są dobrym sposobem na dotarcie do przedmieść i okolicznych miast. Sieć kolejowa Overground składa się z 11 linii o łącznej długości 402 kilometrów. Aby dotrzeć nad Tamizę, można skorzystać z łodzi.