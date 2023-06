Trzech młodych mężczyzn potrąconych na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu. Wstrząsające nagranie wypadku

Do mrożącego krew w żyłach wypadku doszło we wtorek, 27 czerwca, około godz. 18.20 na dwupasmowej jezdni Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem marki renault, jadący prawym pasem jezdni, zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by przepuścić trzech pieszych. W nastolatków uderzył drugi samochód, gdy weszli na lewy pas jezdni.

- Kierujący samochodem osobowym marki bmw wykonywał manewr omijania pojazdu marki renault, który zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by umożliwić młodym mężczynom przejście na drugą stronę. Kierowca bmw nie zatrzymał się przed psami i potrącił pieszych - informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Dwóch 17-latków i 19-latek zostali przetransportowani do szpitala w Nowym Sączu.

Na miejscu wypadku czynności prowadzili sądeccy policjanci, w tym funkcjonariusze Zespołu Wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego. Zatrzymali oni kierowcę bmw, którym okazał się 29-letni obywatel Słowacji. Został on przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Mężczyźnie zostało odebrane prawo jazdy, usłyszał on też zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. Za to grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

- Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zdecyduje wkrótce o dalszych krokach wobec zatrzymanego - zaznacza Izworska.

Poszkodowani nastolatkowie otrzymali niezbędą pomoc medyczną. Jeszcze wczoraj stan dwojga z nich był na tyle dobry, że nie konieczna była hospitalizacja i wypisani zostali do domu. W szpitalu, w stanie niezagrażającym życiu, pozostał jeden z 17-latków.