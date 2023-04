W Krynicy-Zdroju budują amfiteatr pod Górą Parkową. Zamiast schodów prowadzących do dolnej stacji kolejki ma być droga dojazdowa

Już od kilku miesięcy trwa ważnej dla rozwoju uzdrowiska inwestycji. Amfiteatr w Krynicy-Zdroju powstaje przy ul. Nikifora Krynickiego, w pobliżu dolnej stacji kolei na Górę Parkową. Ma mieć zadaszoną scenę o powierzchni 100 mkw. i widownię z tysiącem miejsc siedzących. Zadaszona część ma nawiązywać do krynickich willi przy Bulwarach Dietla. Obiekt zostanie zbudowany m.in. z betonu kablowego i ze stali, czyli dzięki temu, tak jak w Operze w Sydney, będzie można uzyskać nietypowe kształty.

Wygląda na to, że budowa amfiteatru idzie zgodne z założonym harmonogramem o czym informuje burmistrz.

- Wykonawca przystąpił do kolejnego etapu prac, jakim jest budowa drogi dojazdowej do amfiteatru i dolnej stacji kolei linowo-terenowej na Górę Parkową. Do tej pory, aby dotrzeć do dolnej stacji należało pokonać około 30 schodów, teraz zastąpi je droga dojazdowa - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.