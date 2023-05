W Krynicy-Zdroju trwa remont ulicy Źródlanej. Zdewastowana droga "na ogrody" będzie gotowa przed igrzyskami europejskimi

Jedyna droga prowadzącą do przygotowywanych torów MTB oraz ogrodów żywiołów od lata nie była remontowana. Teraz to się zmienia. Ulica Źródlana będzie gotowa przed międzynarodową imprezą sportową.

- Jest to jedyna droga dojazdowa do ogrodów na południowo-zachodnim stoku Góry Parkowej. Przy ogrodach w ramach projektu Ogrody Żywiołów powstało sto miejsc postojowych, do których dojazd był w fatalnym stanie technicznym. Teraz to się zmieni, ponieważ po wykonaniu przebudowy drogi, także na mieście pojawią się tablice informujące o możliwości dojazdu do ogrodów oraz przylegających do nich parkingów - informuje Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.