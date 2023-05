W Muszynce odtworzą obóz konfederatów barskich oraz postawią tam muzeum? Będzie to kolejna atrakcja turystyczna z niesamowitymi widokami

- Sama inicjatywa odtworzenia tego obozu, do tego tablice, multimedia, pokazanie historii Kazimierza Pułaskiego, to fajny pomysł. Jest spora rzesza takich historycznych, świadomych turystów. Oni wiedzą czego poszukują, mają ogromną wiedzę. Powiedziałbym, że jakieś 10-15 proc. takich turystów jest w Polsce, oni nie potrzebują informacji turystycznej oni wszystko już wiedzą. Inni niezainteresowani historią mogą odwiedzać to miejsce ze względu na widoki, to prawdziwa petarda - mówi Lisak.