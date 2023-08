Wieża widokowa na Radziejowej w Beskidzie Sądeckim niedostępna dla turystów. Trwają prace konserwatorskie

Wieża widokowa na Radziejowej

Radziejowa to najwyższy, liczący 1266,5 m n.p.m., szczyt Beskidu Sądeckiego. To też miejsce, które przyciąga miłośników górskich wędrówek, ale także laików, którzy pragną podziwiać fantastyczne widoki na Tatry. To za sprawą ogólnodostępnej wieży widokowej. Z jej tarasu można podziwiać panoramę całego Beskidu Sądeckiego i Pienin. Widać także Beskid Niski, Beskid Wyspowy, Gorce i przede wszystkim Tatry.

Pierwsza wieża na Radziejowej stanęła na szczycie góry w 2006 roku. Drewniana konstrukcja miała 20 metrów wysokości. Cztery lata później została poważnie uszkodzona przez piorun, ale udało się ją przywrócić do użytkowania. Czas oraz warunki atmosferyczne odbiły jednak piętno na drewnianej konstrukcji. W 2017 r. Nadleśnictwo Piwniczna musiało podjąć decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania, jednocześnie decydując się na budowę nowej konstrukcji. Ta do użytku została oddana trzy lata później, czyli w roku 2020. Nowa wieża od poprzedniczki różni się tym, że ma metalowe, ażurowe stopnie i mierzy 22,16 m wysokości.

Wieża na Radziejowej niedostępna dla turystów

Osoby planujące w najbliższych dniach wędrówkę na Radziejową i wejście na wieżę widokową, muszą odłożyć to na późniejszy termin. Od środy 16 sierpnia do piątku 25 sierpnia włącznie wieża widokowa będzie niedostępna dla odwiedzających.

- Minęły trzy lata od oddania nowej konstrukcji do użytku i przyszedł czas na jej konserwację. Ze względu na specyfikę obiektu, jego przegląd, naprawa i konserwacja nie mogą zostać wykonane jesienią, kiedy wilgotność powietrza spada i odnotowujemy niższe temperatury - wyjaśnia Stanisław Michalik, nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna. - Choć trzy lata dla nowego obiektu to nie długo, to warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na stan wieży, a co za tym idzie bezpieczeństwo osób, na niej przebywających.

Konstrukcja budowli jest drewniano-stalowa i wystawiona na oddziaływanie różnych warunków atmosferycznych Damian Radziak

Drewniane elementy wieży widokowej są wystawione na działanie słońca, wiatru, deszczu, śniegu oraz niskich i wysokich temperatur. Te mogą przyczynić się do pogorszenia stanu drewna, czy korozji metalowych elementów.