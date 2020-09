Krynica-Zdrój. Ulica Słotwińska w remoncie. Ruchem steruje sygnalizacja świetlna [ZDJĘCIA]

Trwa remont ulicy Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju. To jedna z ważniejszych dróg w uzdrowisku, która prowadzi m.in. do stoków narciarskich i popularnej wieży widokowej i ścieżki w koronach drzew. Władze Krynicy otrzymały ponad 833 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych na generalny remont drogi. Musiały dołożyć drugie tyle do inwestycji. Prace idą zgodnie z harmonogramem i już widać efekty. Ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Roboty mają potrwać do października tego roku.