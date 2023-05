Muszyna. Jest nadzieja na reaktywowanie kompleksu narciarskiego w Szczawniku. Zainteresowani inwestorzy są z kraju i z zagranicy

Szukają inwestorów

Muszyna dąży do uruchomienia stacji narciarskiej w Szczawniku. Udało się uregulować kwestie własnościowe, w styczniu została powołana spółka, która zajmuje się szukaniem źródeł finansowania i inwestorów.

Gmina Muszyna ogłosiła przetarg na pozyskanie inwestora strategicznego, który przejmie większość udziałów w spółce Muszyna Ski (wkład gminy to 5 tys. zł). Chodzi o kwotę do 20 mln zł na zakup gruntów pod budowę, ale inwestor musi się jeszcze zobowiązać do zainwestowania minimum 50 mln zł. Szacuje się, że cała inwestycja powinna zamknąć się w kwocie 200 mln zł.

- Po ogłoszeniu przetargu będziemy prowadzili rozmowy z potencjalnymi inwestorami, aż do momentu zawarcia umowy. Pojawiło się już zainteresowanie zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów - mówi "Gazecie Krakowskiej" Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Wyciąg w Szczawniku działał jeszcze kilka lat temu, teram ma szansę na reaktywację

Jan Golba FB

Jak na razie za wcześnie jeszcze na konkrety, do 16 maja zbierają informacje. Jeśli z jakimś inwestorem uda się zawrzeć tzw. umowę inwestycyjną, to wtedy kończy się rola gminy - spółka przestaje być spółką gminną a stanie się spółką należącą do inwestora.